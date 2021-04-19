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Власть

В связи с авиазакрытием Турции Крыму предрекли транспортный коллапс

08:21 понедельник, 19 апреля 2021

Крымским властям посоветовали не торопиться радоваться увеличению туристического потока в регион.

После авиационного закрытия турецкого направления со стороны России в связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в стране, Крым ожидает увеличение туристического потока. При этом половина граждан отправятся на курорт на своих машинах, а многие из тех, кто прибудут на поездах или самолетах, возьмут машины в аренду. Об этом на своей странице в Facebookнаписал блогер Александр Талипов.

По мнению блогера, транспортная инфраструктура полуострова не готова к увеличению количества машин на дорогах.

«Курортные города встанут в пробках, узкие улочки превратятся в душные ловушки. Небольшая авария станет причиной транспортного коллапса. При этом в разгар сезона встанет острая необходимость ремонта дорог. Раздражение будут испытывать отдыхающие и местные жители. Отдельный вопрос – общественный транспорт – забитые пассажирами душегубки не окажут позитивного воздействия на эпидемиологическую обстановку», - написал Талипов.

Он добавил, что властям региона, вместо того, чтобы радоваться аномальному наплыву туристов, уже сейчас нужно готовиться проблемам.

«Следовало бы разработать схемы движения в городах, определить новые парковочные места, проверить, как работает общественный транспорт в условиях максимальной загрузки. Также нужно выделить места для автокемпинга, разместить парковочные места у водоохранных зон», - резюмировал блогер.

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