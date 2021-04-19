В Симферополе две автоледи подрались из-за банановой кожуры

В Симферополе прямо на проезжей части подрались две девушки.

Видео инцидента запечатлели очевидцы.

Причина конфликта оказалась тривиальной — одна девушка сделала замечание другой за то, что та выбросила мусор из окна. Мусорившая «автоледи» восприняла замечание как личное оскорбление и накинулась с кулаками на «обидчицу», — передает КП-Крым.

«Прошу вас с уважением относится друг к другу и соблюдать чистоту в городе!» – написала автор видеоролика.

Пользователи соцсети поддержали девушку, которая сделала замечание, и призвали местных и туристов не сорить на дорогах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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