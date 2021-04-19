Происшествия
В Симферополе две автоледи подрались из-за банановой кожуры
В Симферополе прямо на проезжей части подрались две девушки.
Видео инцидента запечатлели очевидцы.
Причина конфликта оказалась тривиальной — одна девушка сделала замечание другой за то, что та выбросила мусор из окна. Мусорившая «автоледи» восприняла замечание как личное оскорбление и накинулась с кулаками на «обидчицу», — передает КП-Крым.
«Прошу вас с уважением относится друг к другу и соблюдать чистоту в городе!» – написала автор видеоролика.
Пользователи соцсети поддержали девушку, которая сделала замечание, и призвали местных и туристов не сорить на дорогах.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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