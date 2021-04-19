В Симферополе бывший квартиросъемщик вынес из квартиры хозяина технику

В Симферополе 50-летний местный житель пострадал от действий грабителя, который вынес из его квартиры бытовую технику.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что из квартиры пропал холодильник и стиральная машина. Ущерб составил около 27-ми тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний житель Раздольненского района.

«Как оказалось, подозреваемый ранее арендовал жилье у потерпевшего и заранее продумал схему кражи. Отжав металлопластиковое окно, чтобы отвести от себя подозрения, он похитил имущество хозяина квартиры через входную дверь, открыв ее изнутри. Оставшимися у него ключами мужчина закрыл квартиру и покинул место совершения преступления», – рассказали в МВД.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенную технику сдал в ломбард.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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