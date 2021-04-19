Происшествия
В Симферополе бывший квартиросъемщик вынес из квартиры хозяина технику
В Симферополе 50-летний местный житель пострадал от действий грабителя, который вынес из его квартиры бытовую технику.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что из квартиры пропал холодильник и стиральная машина. Ущерб составил около 27-ми тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний житель Раздольненского района.
«Как оказалось, подозреваемый ранее арендовал жилье у потерпевшего и заранее продумал схему кражи. Отжав металлопластиковое окно, чтобы отвести от себя подозрения, он похитил имущество хозяина квартиры через входную дверь, открыв ее изнутри. Оставшимися у него ключами мужчина закрыл квартиру и покинул место совершения преступления», – рассказали в МВД.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенную технику сдал в ломбард.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Самые аварийные дни в Севастополе - это вторник, среда и четверг. Госавтоинспекция Севастополя опубликовала статистику по аварийности на дорогах города с начала 2021 года.
В Севастополе на переходе сбит курьер на электросамокате. Парень из курьерской службы перевернулся в воздухе.
В Севастополе пожарные спасли 13 человек из горящего дома. Пожар в квартире одноэтажного дома в Севастополе чуть не обернулся трагедией: спасателям удалось предотвратить взрыв находившихся в горящем здании баллонов с газом.
МЧС официально предупредило, что в Крыму клещи уже вышли на охоту. В МЧС Крыма предупредили о сезоне активности клещей на территории полуострова.
В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки
Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.
Аксенов пообещал дать воду Симферополю
График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.
Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики
В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками
Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.
15 апреля
Зубков «подарил» землю Крыму
17 апреля
В Крым приехали снайперы из России
16 апреля
Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым
23 часа назад
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан
В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.