Происшествия
В Севастополе водитель сбил парня на самокате на пешеходном переходе
В Севастополе водитель кроссовера сбил молодого человека на электросамокате.
Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.
«На улице Хрусталева водитель автомобиля Renault сбил 19-летнего пешехода, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате», - отметили в ведомстве.
Как уточнила замначальника пресс-службы, водитель Renault был трезв. Пешехода с различными травмами доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, добавили в МВД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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