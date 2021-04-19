В Севастополе водитель сбил парня на самокате на пешеходном переходе

В Севастополе водитель кроссовера сбил молодого человека на электросамокате.

Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

«На улице Хрусталева водитель автомобиля Renault сбил 19-летнего пешехода, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате», - отметили в ведомстве.

Как уточнила замначальника пресс-службы, водитель Renault был трезв. Пешехода с различными травмами доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, добавили в МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе бывший квартиросъемщик вынес из квартиры хозяина технику. В Симферополе 50-летний местный житель пострадал от действий грабителя, который вынес из его квартиры бытовую технику.

В Евпатории трехлетнего ребенка сбил мопед. В Евпатории водитель мопеда сбил на территории парка трехлетнего ребенка.

Самые аварийные дни в Севастополе - это вторник, среда и четверг. Госавтоинспекция Севастополя опубликовала статистику по аварийности на дорогах города с начала 2021 года.

В Севастополе на переходе сбит курьер на электросамокате. Парень из курьерской службы перевернулся в воздухе.