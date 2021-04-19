В Севастополе на переходе сбит курьер на электросамокате

Парень из курьерской службы перевернулся в воздухе.

На выходных на улице Хрусталева у поворота к Соловьевским складам в Севастополе на пешеходном переходе сбили парня из службы доставки еды. Видео происшествия опубликованы в группе «Автопартнер Крым» соцсети ВКонтакте.

Молодой человек стоял на переходе с самокатом. Когда автомобили на одной стороне остановились, он встал на свое транспортное средство и поехал по пешеходному переходу, не заметив машину, двигавшуюся по встречной полосе.

На другом ролике (его мы не публикуем по цензурным соображениям, но вы можете посмотреть его по ссылке – Видео 18+) видно, что белый Рено не тормозил при подъезде к переходу и сбил парня на полном ходу.

Удар был такой силы, что молодой человек перевернулся в воздухе и отлетел метров на 5-7 от места столкновения.

Как пояснила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, у водителя Рено 1961 года рождения признаков опьянения не обнаружено.

«19-летний пешеход, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, <...> с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», – сообщила Мария Нажа.

Отметим, что на помощь молодому человеку бросился офицер, оказавшийся очевидцем ДТП, а вот другой пеший свидетель – женщина в красном – судя по кадрам видео, спокойно продолжила переходить улицу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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