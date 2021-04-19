Происшествия
В Севастополе на переходе сбит курьер на электросамокате
Парень из курьерской службы перевернулся в воздухе.
На выходных на улице Хрусталева у поворота к Соловьевским складам в Севастополе на пешеходном переходе сбили парня из службы доставки еды. Видео происшествия опубликованы в группе «Автопартнер Крым» соцсети ВКонтакте.
Молодой человек стоял на переходе с самокатом. Когда автомобили на одной стороне остановились, он встал на свое транспортное средство и поехал по пешеходному переходу, не заметив машину, двигавшуюся по встречной полосе.
На другом ролике (его мы не публикуем по цензурным соображениям, но вы можете посмотреть его по ссылке – Видео 18+) видно, что белый Рено не тормозил при подъезде к переходу и сбил парня на полном ходу.
Удар был такой силы, что молодой человек перевернулся в воздухе и отлетел метров на 5-7 от места столкновения.
Как пояснила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, у водителя Рено 1961 года рождения признаков опьянения не обнаружено.
«19-летний пешеход, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, <...> с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», – сообщила Мария Нажа.
Отметим, что на помощь молодому человеку бросился офицер, оказавшийся очевидцем ДТП, а вот другой пеший свидетель – женщина в красном – судя по кадрам видео, спокойно продолжила переходить улицу.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
МЧС официально предупредило, что в Крыму клещи уже вышли на охоту. В МЧС Крыма предупредили о сезоне активности клещей на территории полуострова.
По дороге на Массандру перевернулся грузовик. На трассе в районе Массандры большегруз вылетел с дороги и перевернулся.
На рейде Севастополя взорвали корабельную мину. Пловцы Черноморского флота обезвредили подводную мину времен Второй мировой войны, обнаруженную на дне Черного моря на рейде Севастополя.
В Крыму ревнивая жена предстала перед судом за избиение соперницы. За такое правонарушение злоумышленница была приговорена к лишению свободы на один год условно.
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым
Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан
В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.
Штормовой ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
Штормовое предупреждение и резкое похолодание. Весна в Крым не торопится, следующая неделя снова пройдет под знаком балканского циклона.
вчера
Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым
15 часов назад
Китай запретил своим госорганам контакты с Крымом
16 часов назад
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.