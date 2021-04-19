Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +13
море +9

Коронавирус в Крыму

В России формируются два новых штамма COVID-19

19:48 понедельник, 19 апреля 2021
В России формируются два новых штамма COVID-19

фото © pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов, мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрированы 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 – южноафриканской разновидностью COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британский штамм коронавируса обнаружен в сентябре прошлого года, южноафриканский – в августе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса. За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил организовать прививочные пункты в учреждениях культуры.

Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию. Прибывающим в Крым с территории других стран теперь нужно предъявлять результаты теста на коронавирус.

Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.

Власть
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли

«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли

В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.

Водный кризис
Аксенов пообещал дать воду Симферополю

Аксенов пообещал дать воду Симферополю

График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.

Власть
Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики

Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики

В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации