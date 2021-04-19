В России формируются два новых штамма COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов, мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрированы 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 – южноафриканской разновидностью COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британский штамм коронавируса обнаружен в сентябре прошлого года, южноафриканский – в августе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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