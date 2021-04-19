Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым ● В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса ● Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах ● Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию
В России формируются два новых штамма COVID-19
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов, мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.
Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.
По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрированы 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 – южноафриканской разновидностью COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британский штамм коронавируса обнаружен в сентябре прошлого года, южноафриканский – в августе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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