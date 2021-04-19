В Крыму заявили, что девушки стоят в очереди, чтобы поступить в военные вузы

Большее количество девушек в этом году среди будущих абитуриентов военных вузов отметили в Минобороны России.

Отбор среди желающих получить высшее образование в учреждениях министерства прошел в военном комиссариате Республики Крым.

Предварительный осмотр и собеседование кандидаты проходят в регионах проживания. На этом этапе проверяют уровень образования, возраст и состояние здоровья. На медкомиссии также определили морально-психологические качества.

Данные об успешно прошедших отбор абитуриентах передадут в вузы, там представят конкурсные списки.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25. В рамках контрольной проверки экипажи штурмовиков Су-25СМ3 были перебазированы с аэродрома в российском Ставропольском крае на аэродромы Крыма.

Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море для учений. 15 кораблей Каспийской флотилии прошли под Крымском мостом и вышли в Черное море.

США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться. Посольство США в Украине предупреждает своих граждан о возможном изменении ситуации с безопасностью в Крыму и вдоль российско-украинской границы.

В Крым приехали снайперы из России. Первый в Крыму всероссийский турнир снайперов стартовал 16 апреля. 18 групп из разных подразделений приехали для участия в соревнованиях.