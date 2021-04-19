Власть
В Крыму заявили, что девушки стоят в очереди, чтобы поступить в военные вузы
Большее количество девушек в этом году среди будущих абитуриентов военных вузов отметили в Минобороны России.
Отбор среди желающих получить высшее образование в учреждениях министерства прошел в военном комиссариате Республики Крым.
Предварительный осмотр и собеседование кандидаты проходят в регионах проживания. На этом этапе проверяют уровень образования, возраст и состояние здоровья. На медкомиссии также определили морально-психологические качества.
Данные об успешно прошедших отбор абитуриентах передадут в вузы, там представят конкурсные списки.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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