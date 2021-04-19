В Крыму задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве

В Крыму задержали девушку, подозреваемую в дистанционном мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.

Отмечается, что потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина в интернете разместила объявление о продаже детского стульчика для кормления.

«Списавшись с ней и договорившись о продаже, заявитель перевела на указанный банковский счет 3 тысячи рублей, но в назначенное время посылка не пришла, а женщина перестала выходить на связь», – сказано в сообщении.

Уточняется, что по подозрению в совершении данного преступления была задержана 20-летняя жительница Алушты.

«Установлено, что в 2018 году девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. От задержанной получена явка с повинной», – говорится в сообщении.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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