В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

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Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.

Мужчина получил пожизненное заключение в колонии особого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю, Верховный суд РК вынес обвинительный приговор гражданину Украины, проживавшему в селе Кропоткино Раздольненского района. Он признан виновным в убийстве малолетней падчерицы и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, - отметили в ведомстве. - Приговор суда в законную силу не вступил».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма, в суде установлено, что отчим нанес 5-летней падчерице множественные удары в область головы и ног.

Как сообщалось ранее, 13 ноября 2019 года 44-летний мужчина сообщил об исчезновении пятилетней падчерицы. По его словам, он выехал из дома по делам с младшим сыном, а девочку закрыл одну дома. Отмечается, что мама детей в это время находилась на заработках в другой стране.

Мужчина объяснил, что по возвращению домой обнаружил, что входная дверь открыта, а ребенок пропал. Он решил искать падчерицу самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом.

Девочку искали волонтеры, поисковые отряды и местные жители. В ходе следствия выяснилось, что к исчезновению причастен сам отчим девочки. В дальнейшем он признался, что убил ребенка. На местности мужчина показал, где закопал тело убитой. Там оно и было обнаружено в ходе следственных действий.

Выяснилось, что накануне заявления об исчезновении ребенка отчим избил купающуюся в ванной девочку. Осознавая тот факт, что ребенок может рассказать о случившемся, мужчина утопил ее в ванной. Днем 12 ноября он вывез тело падчерицы из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы обоих детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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