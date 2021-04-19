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Курортный сезон

В Крыму отрицают вероятный сговор участников туристического рынка

08:46 понедельник, 19 апреля 2021
В Крыму отрицают вероятный сговор участников туристического рынка

фото © fedpress.ru

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк отрицает возможность сговора участников рынка.

Об этом чиновник сообщил информагентству ТАСС.

В среду председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки.

«Какой картельный сговор? Это ерунда. Мы за месяц до приостановки полетов в Турцию говорили, что у нас 80% загрузки на майские праздники», – заявил ТАСС Алексей Черняк.

При этом он признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги, но они, по словам Черняка, не носят массовый характер.

«Если их найдут и накажут – замечательно, мы только рады будем, что по рукам дали», – сказал Черняк.

В Ялте в этом курортном сезоне ожидают в два раза больше туристов, чем в 2019 году. По данным властей, в регионе насчитывается 166 отелей, средств размещения санаторно-курортного и туристского комплекса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма хотят каким-то образом увеличить номерной фонд для туристов. Власти планируют для этих целей использовать «законсервированные» объекты со времен СССР, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Аксенов пообещал за месяц легализовать гостевые дома в Крыму. Власти Крыма рассчитывают, что легализация малых средств размещения (гостевых домов) в регионе произойдет до начала курортного сезона 2021 года.

Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов. Представители туриндустрии Крыма не ожидают закрытия полуострова в связи с сообщениями о росте заболеваемости коронавирусом.

Крымские власти мечтают о туристическом рекорде в этом году. Министр курортов региона заявил, что несмотря на большое количество отдыхающих, сезон будет непростым.

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