Курортный сезон
Развитие сюжета: Крымские власти мечтают о туристическом рекорде в этом году ● Какие отели поднимут цены в Крыму ● Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники ● Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае ● В Крыму создадут пять крупных туристических кластеров
В Крыму отрицают вероятный сговор участников туристического рынка
фото © fedpress.ru
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк отрицает возможность сговора участников рынка.
Об этом чиновник сообщил информагентству ТАСС.
В среду председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки.
«Какой картельный сговор? Это ерунда. Мы за месяц до приостановки полетов в Турцию говорили, что у нас 80% загрузки на майские праздники», – заявил ТАСС Алексей Черняк.
При этом он признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги, но они, по словам Черняка, не носят массовый характер.
«Если их найдут и накажут – замечательно, мы только рады будем, что по рукам дали», – сказал Черняк.
В Ялте в этом курортном сезоне ожидают в два раза больше туристов, чем в 2019 году. По данным властей, в регионе насчитывается 166 отелей, средств размещения санаторно-курортного и туристского комплекса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма хотят каким-то образом увеличить номерной фонд для туристов. Власти планируют для этих целей использовать «законсервированные» объекты со времен СССР, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Аксенов пообещал за месяц легализовать гостевые дома в Крыму. Власти Крыма рассчитывают, что легализация малых средств размещения (гостевых домов) в регионе произойдет до начала курортного сезона 2021 года.
Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов. Представители туриндустрии Крыма не ожидают закрытия полуострова в связи с сообщениями о росте заболеваемости коронавирусом.
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