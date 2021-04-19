Происшествия
В Крыму девочка чуть не попала под колеса поезда из-за селфи
14-летняя крымчанка чуть не попала под идущий поезд из-за попыток сделать селфи на его фоне.
Она отделалась ушибом бедра, сообщили в крымском линейном управлении МВД России на транспорте.
В ведомство поступило сообщение о том, что машинист поезда на перегоне станций Симферополь – Симферополь-грузовой вынужден был применить экстренное торможение, чтобы не наехать на человека. Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что виновницей происшествия стала 14-летняя девочка, оказавшаяся в опасной близости от путей. Однако от созданного движущимся на скорости составом воздушного потока ребенок потерял равновесие и упал на насыпь железнодорожного полотна. С подозрением на перелом пострадавшую доставили в больницу.
«В ходе проведения опроса пострадавшей и бригады электропоезда, правоохранители установили причину нахождения ее на железнодорожных путях. Выяснилось, что несовершеннолетняя хотела сделать «селфи» на фоне движущегося железнодорожного состава», - сообщили в пресс-службе ведомства.
У подростка диагностировали ушиб бедра. Расследование происшествия будет передано в следственные органы. В отношении родителей девушки уже составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию, на отца и на мать будет наложен админштраф.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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