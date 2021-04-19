В Крыму более ста новых заражений за сутки

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За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1988 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 7 человек, выздоровевших за весь период – 36 534 человека.

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