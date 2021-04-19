Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +13
море +9

Коронавирус в Крыму

В Крыму более ста новых заражений за сутки

10:00 понедельник, 19 апреля 2021
В Крыму более ста новых заражений за сутки

фото © strana.ua

За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1988 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 7 человек, выздоровевших за весь период – 36 534 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил организовать прививочные пункты в учреждениях культуры.

Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию. Прибывающим в Крым с территории других стран теперь нужно предъявлять результаты теста на коронавирус.

Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму более ста новых заражений за сутки

В Крыму более ста новых заражений за сутки

За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым

Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым

Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.

Происшествия
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса

В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса

За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации