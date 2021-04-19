Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым ● В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса ● Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах ● Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию ● Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов
В Крыму более ста новых заражений за сутки
фото © strana.ua
За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1988 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 7 человек, выздоровевших за весь период – 36 534 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил организовать прививочные пункты в учреждениях культуры.
Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию. Прибывающим в Крым с территории других стран теперь нужно предъявлять результаты теста на коронавирус.
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым
Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан
В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.
Штормовой ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
Штормовое предупреждение и резкое похолодание. Весна в Крым не торопится, следующая неделя снова пройдет под знаком балканского циклона.
вчера
Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым
15 часов назад
Китай запретил своим госорганам контакты с Крымом
16 часов назад
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.