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Происшествия

В Керчи поймали серийного похитителя ценностей из автомобилей

18:21 понедельник, 19 апреля 2021
Керчь

В керченскую полицию поступило сообщение от местного жителя о краже.

Заявитель рассказал, что, неустановленное лицо путем взлома замка водительской двери похитило из его автомобиля запчасти и денежные средства на общую сумму более 19 тысяч рублей.

Изучив видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенные в непосредственной близости от места преступления, сотрудниками отдела уголовного розыска установлен автомобиль, принадлежащий 57-летнему местному жителю, ранее судимому за совершение аналогичного преступления.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений, в которых он сознался.

«Оперативники установили, что злоумышленник, работая в такси и осуществляя выезды в ночное время, путем взлома замка проникал в оставленные на улицах машины и похищал всевозможное имущество – видеорегистраторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, автомобильные радиаторы, инструменты, горюче-смазочные материалы и другое», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

При проведении обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции установили и изъяли часть похищенного имущества. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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