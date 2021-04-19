Происшествия
В Керчи поймали серийного похитителя ценностей из автомобилей
В керченскую полицию поступило сообщение от местного жителя о краже.
Заявитель рассказал, что, неустановленное лицо путем взлома замка водительской двери похитило из его автомобиля запчасти и денежные средства на общую сумму более 19 тысяч рублей.
Изучив видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенные в непосредственной близости от места преступления, сотрудниками отдела уголовного розыска установлен автомобиль, принадлежащий 57-летнему местному жителю, ранее судимому за совершение аналогичного преступления.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений, в которых он сознался.
«Оперативники установили, что злоумышленник, работая в такси и осуществляя выезды в ночное время, путем взлома замка проникал в оставленные на улицах машины и похищал всевозможное имущество – видеорегистраторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, автомобильные радиаторы, инструменты, горюче-смазочные материалы и другое», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.
При проведении обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции установили и изъяли часть похищенного имущества. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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