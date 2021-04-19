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Происшествия

В Евпатории трехлетнего ребенка сбил мопед

13:23 понедельник, 19 апреля 2021
Евпатория

В Евпатории водитель мопеда сбил на территории парка трехлетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Кроме того, ГИБДД возбудило дело об административном расследовании.

Как рассказали в ведомстве, 37-летний водитель мопеда Honda в районе улицы Горького в Евпатории сбил трехлетнего ребенка, который гулял с бабушкой. С травмами малыш был доставлен в больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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