Происшествия
В Евпатории трехлетнего ребенка сбил мопед
В Евпатории водитель мопеда сбил на территории парка трехлетнего ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Кроме того, ГИБДД возбудило дело об административном расследовании.
Как рассказали в ведомстве, 37-летний водитель мопеда Honda в районе улицы Горького в Евпатории сбил трехлетнего ребенка, который гулял с бабушкой. С травмами малыш был доставлен в больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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