Таксист сбил школьницу в Севастополе

Севастопольская школьница попала в больницу после того, как ее сбило такси.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД по Севастополю, передает «Новый Севастополь».

«Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем такси Renault Logan, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в детскую больницу. Авария произошла накануне в темное время суток, напротив дома №22 по улице Рыбацкий причал.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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