Происшествия
Таксист сбил школьницу в Севастополе
Севастопольская школьница попала в больницу после того, как ее сбило такси.
Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД по Севастополю, передает «Новый Севастополь».
«Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем такси Renault Logan, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», – говорится в сообщении.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в детскую больницу. Авария произошла накануне в темное время суток, напротив дома №22 по улице Рыбацкий причал.
Ранее сообщалось, что легковушка в Севастополе сбила молодого человека, который переезжал дорогу на электросамокате. Молодого человека с травмами госпитализировали.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе водитель сбил парня на самокате на пешеходном переходе. В Севастополе водитель кроссовера сбил молодого человека на электросамокате.
На козырьке подъезда многоэтажки в Крыму нашли мертвого мужчину. В Евпатории на козырьке подъезда обнаружили мертвого мужчину.
В Симферополе бывший квартиросъемщик вынес из квартиры хозяина технику. В Симферополе 50-летний местный житель пострадал от действий грабителя, который вынес из его квартиры бытовую технику.
В Евпатории трехлетнего ребенка сбил мопед. В Евпатории водитель мопеда сбил на территории парка трехлетнего ребенка.
В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки
Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
Аксенов пообещал дать воду Симферополю
График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.
США: условия безопасности в Крыму могут резко измениться
Посольство США в Украине предупреждает своих граждан о возможном изменении ситуации с безопасностью в Крыму и вдоль российско-украинской границы.
16 апреля
Зубков «подарил» землю Крыму
17 апреля
В Крым приехали снайперы из России
16 апреля
Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики
В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.