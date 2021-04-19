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Происшествия

Таксист сбил школьницу в Севастополе

17:53 понедельник, 19 апреля 2021
Севастополь

Севастопольская школьница попала в больницу после того, как ее сбило такси.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД по Севастополю, передает «Новый Севастополь».

«Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем такси Renault Logan, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в детскую больницу. Авария произошла накануне в темное время суток, напротив дома №22 по улице Рыбацкий причал.

Ранее сообщалось, что легковушка в Севастополе сбила молодого человека, который переезжал дорогу на электросамокате. Молодого человека с травмами госпитализировали.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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