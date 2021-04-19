Строительная отрасль Крыма считает цены на жилье обоснованными

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Стоимость жилья в Крыму оправдана и соответствует ситуации на рынке.

Об этом заявил председатель Ассоциации застройщиков Крыма Александр Бычков.

«Спрос на недвижимость в Крыму всегда был, есть и будет очень высоким. И цены на жилье, какими бы высокими они ни были, абсолютно оправданы и продиктованы рынком», - сказал Бычков. При этом, по его словам, каждый застройщик старается держать стоимость жилья в допустимых рамках.

Он также отметил, что возможное прекращение программы льготного ипотечного кредитования - «боль для застройщиков», поскольку этот финансовый инструмент существенно поддержал отрасль, и крымские строители надеются на ее продление в регионе.

«В Крыму крайне ограниченное число финансовых организаций, которые предоставляют ипотечные кредиты на выгодных условиях. Поэтому ассоциация вместе с топовыми строительными компаниями направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной обращение о создании условий для развития ипотечного кредитования в регионе.

За год действия программы российские банки выдали почти 450 тысяч кредитов на общую сумму 1,337 триллиона рублей. Средняя площадь приобретаемого жилья составила около 50 квадратных метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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