Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +15
море +9

Жилплощадь

Строительная отрасль Крыма считает цены на жилье обоснованными

14:36 понедельник, 19 апреля 2021
Строительная отрасль Крыма считает цены на жилье обоснованными

фото © mk.ru

Стоимость жилья в Крыму оправдана и соответствует ситуации на рынке.

Об этом заявил председатель Ассоциации застройщиков Крыма Александр Бычков.

«Спрос на недвижимость в Крыму всегда был, есть и будет очень высоким. И цены на жилье, какими бы высокими они ни были, абсолютно оправданы и продиктованы рынком», - сказал Бычков. При этом, по его словам, каждый застройщик старается держать стоимость жилья в допустимых рамках.

Он также отметил, что возможное прекращение программы льготного ипотечного кредитования - «боль для застройщиков», поскольку этот финансовый инструмент существенно поддержал отрасль, и крымские строители надеются на ее продление в регионе.

«В Крыму крайне ограниченное число финансовых организаций, которые предоставляют ипотечные кредиты на выгодных условиях. Поэтому ассоциация вместе с топовыми строительными компаниями направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной обращение о создании условий для развития ипотечного кредитования в регионе.

За год действия программы российские банки выдали почти 450 тысяч кредитов на общую сумму 1,337 триллиона рублей. Средняя площадь приобретаемого жилья составила около 50 квадратных метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму построят три жилищных комплекса и два коттеджных поселка. В Крыму одобрили 8 проектов на общую сумму порядка 9,3 миллиардов рублей, сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Севастополь оказался в лидерах по вводу жилья. Город занял второе место в рейтинге, уступив только Ленинградской области России.

Власти Ялты пообещали ускорить подготовку к строительству медцентра. Подготовка к строительству нового многопрофильного медицинского центра в Ялте будет ускорена.

Власти Крыма опубликовали план застройки Форосского парка. В правительстве Крыма опубликовали план строительства детского комплекса на территории Форосского парка на ЮБК.

Происшествия
В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.

Водный кризис
Аксенов пообещал дать воду Симферополю

Аксенов пообещал дать воду Симферополю

График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.

Власть
Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики

Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики

В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.

Актуальные темы

Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.

15 апреля

Происшествия
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации