Спрос на жилье для отдыха в Севастополе вырос на четверть

После закрытия авиасообщения с Турцией спрос на посуточную аренду в Севастополе за неделю вырос на 20%.

При этом в Крыму прирост составил 28%, в Краснодарском крае - 15%, пишет ТАСС со ссылкой на владельца онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

Повышение спроса, естественно, привело к росту цен на аренду жилья. По информации Кузнецова, цены на посуточную аренду на курортах России к настоящему моменту увеличились от 6% до 16%.

«Вместе с возросшим спросом выросли и цены на аренду жилья: в Крыму - на 6%, в Краснодарском крае - на 10%. Больше всего выросли цены в Сочи - на 16%», - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что после первых новостей о приостановке авиасообщения с Турцией всего за три дня спрос на посуточную аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края вырос на 25% (сравнивались 9-11 апреля 2021 года и 12-14 апреля 2021 года). При этом курорты Крыма пользуются большей популярностью, чем курорты Краснодарского края: в Крыму прирост составил 28%, в Краснодарском крае - 15%. Наибольший всплеск спроса пришелся на Краснодар - плюс 70%, далее идут Феодосия (плюс 40%), Сочи (плюс 32%), Севастополь (плюс 20%) и Ялта (плюс 17%), отмечают в «Суточно.ру».

При этом, по данным сервиса, только 20% бронирований пришлись на апрель и май. Значительная часть – 65% – приходится на даты с июня по август. То есть, по мнению Кузнецова, у россиян нет надежд, что Турция откроется после 1 июня.

В тексте использованы материалы: Форпост

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