Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +16
море +9

Курортный сезон

Спрос на жилье для отдыха в Севастополе вырос на четверть

10:50 понедельник, 19 апреля 2021
Севастополь

После закрытия авиасообщения с Турцией спрос на посуточную аренду в Севастополе за неделю вырос на 20%.

При этом в Крыму прирост составил 28%, в Краснодарском крае - 15%, пишет ТАСС со ссылкой на владельца онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

Повышение спроса, естественно, привело к росту цен на аренду жилья. По информации Кузнецова, цены на посуточную аренду на курортах России к настоящему моменту увеличились от 6% до 16%.

«Вместе с возросшим спросом выросли и цены на аренду жилья: в Крыму - на 6%, в Краснодарском крае - на 10%. Больше всего выросли цены в Сочи - на 16%», - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что после первых новостей о приостановке авиасообщения с Турцией всего за три дня спрос на посуточную аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края вырос на 25% (сравнивались 9-11 апреля 2021 года и 12-14 апреля 2021 года). При этом курорты Крыма пользуются большей популярностью, чем курорты Краснодарского края: в Крыму прирост составил 28%, в Краснодарском крае - 15%. Наибольший всплеск спроса пришелся на Краснодар - плюс 70%, далее идут Феодосия (плюс 40%), Сочи (плюс 32%), Севастополь (плюс 20%) и Ялта (плюс 17%), отмечают в «Суточно.ру».

При этом, по данным сервиса, только 20% бронирований пришлись на апрель и май. Значительная часть – 65% – приходится на даты с июня по август. То есть, по мнению Кузнецова, у россиян нет надежд, что Турция откроется после 1 июня.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым зовет туристов из Абхазии, но только в межсезонье. Республика Крым и Абхазия обсудили вопросы сотрудничества в туристической отрасли, стороны планируют развивать культурно-исторический и познавательный туризм.

Власти Крыма хотят каким-то образом увеличить номерной фонд для туристов. Власти планируют для этих целей использовать «законсервированные» объекты со времен СССР, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Аксенов пообещал за месяц легализовать гостевые дома в Крыму. Власти Крыма рассчитывают, что легализация малых средств размещения (гостевых домов) в регионе произойдет до начала курортного сезона 2021 года.

Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов. Представители туриндустрии Крыма не ожидают закрытия полуострова в связи с сообщениями о росте заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
В Крыму более ста новых заражений за сутки

В Крыму более ста новых заражений за сутки

За 18 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым

Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым

Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.

Происшествия
Самые аварийные дни в Севастополе - это вторник, среда и четверг

Самые аварийные дни в Севастополе - это вторник, среда и четверг

Госавтоинспекция Севастополя опубликовала статистику по аварийности на дорогах города с начала 2021 года.

Актуальные темы

Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.

15 апреля

Курортный сезон
Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги

Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации