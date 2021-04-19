Водный кризис
Развитие сюжета: Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки ● Аксенов пообещал дать воду Симферополю ● Водохранилища Крыма: когда ждать уменьшения притоков ● Бурение новой ветки тоннельного водовода в Ялту пообещали начать через два месяца ● «Туристы и местные потерпят»: власти Ялты официально объявили, что летом воды будет не хватать
Симферополь накопил воды на восемь месяцев
фото © Новости Крыма
Запаса воды, накопленного в водохранилищах Симферополя и пригорода, хватит на восемь месяцев.
Об этом сообщила зампредседателя правительства Крыма Крыма Светлана Маслова в понедельник.
«При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе на сегодняшний день мы накопили воды на 249 дней, или восемь месяцев. Анализируем ситуацию, насколько притоки позволят нам собрать еще воды водохранилищах, и будем рассматривать вопрос возможной корректировки режима подачи воды», – заявила вице-премьер на брифинге по вопросам водообеспечения республики.
По ее словам, за прошедшую неделю притоки в водохранилища крымской столицы и Симферопольского района составили 4,3 млн кубометров, что на 1,1 млн меньше, чем неделей ранее.
Объем воды в Симферопольском водохранилище на сегодняшний день составляет 7% от полезного объема, в Аянском – 86%, в Партизанском – 12%. Суммарный полезный объем воды в трех водохранилищах составляет 10 млн кубометров, среднесуточный объем поднимаемой воды за неделю составил около 37 тыс. кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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