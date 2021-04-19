Власть
Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма
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С нового учебного года в школах Крыма появится спецкурс гостеприимства.
Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.
«В Крыму уже существует патриотическая программа «Крымоведение», и мы дополним ее элементами гостеприимства», – сказала глава министерства на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым».
Сегодня после окончания высших учебных заведений в Крыму идут работать по профессии менее половины выпускников, незначительно лучше ситуация и по среднему образованию, заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
«Мы получили поручение по разработке и внедрению программы ознакомления детей разных возрастов, от школьного до среднего и высшего образования, с туристическими, историческими и природными возможностями Крыма, – сообщил министр. – Включить практические навыки индустрии гостеприимства и бережного отношения к природе и создать базис для образа гостеприимного, расположенного к гостям региона и дать возможность крымским детям получать затребованное образование, гарантированные и хорошо оплачиваемые рабочие места и главное, при желании оставаться работать и жить в Крыму».
В тексте использованы материалы: Новый день
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