Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +15
море +9

Власть

Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма

15:02 понедельник, 19 апреля 2021
Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма

фото © kerch.fm

С нового учебного года в школах Крыма появится спецкурс гостеприимства.

Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

«В Крыму уже существует патриотическая программа «Крымоведение», и мы дополним ее элементами гостеприимства», – сказала глава министерства на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым».

Сегодня после окончания высших учебных заведений в Крыму идут работать по профессии менее половины выпускников, незначительно лучше ситуация и по среднему образованию, заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

«Мы получили поручение по разработке и внедрению программы ознакомления детей разных возрастов, от школьного до среднего и высшего образования, с туристическими, историческими и природными возможностями Крыма, – сообщил министр. – Включить практические навыки индустрии гостеприимства и бережного отношения к природе и создать базис для образа гостеприимного, расположенного к гостям региона и дать возможность крымским детям получать затребованное образование, гарантированные и хорошо оплачиваемые рабочие места и главное, при желании оставаться работать и жить в Крыму».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские лагеря смогут принимать на отдых детей с конца мая. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

В Севастополе снесут детский сад. Ни один частный детсад в Севастополе, кроме еврейского, не является лицензированным, и одно из таких учреждений, расположенных на территории садового товарищества, снесут.

«Все будут наказаны»: губернатор Севастополя об изъятии девочки из семьи. Девочку Алину вернули ее бабушке Елене Валентиновне. Беспрецедентный случай под личный контроль взял губернатор Михаил Развожаев.

Выпускные в Крыму обещают провести в свободном режиме. Как это будет сочетаться с требованиями властей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию непонятно.

Происшествия
В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

В Крыму вынесли приговор убийце пятилетней девочки

Верховный суд РК огласил приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в Раздольненском районе Крыма.

Водный кризис
Аксенов пообещал дать воду Симферополю

Аксенов пообещал дать воду Симферополю

График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.

Власть
Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики

Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики

В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.

Актуальные темы

Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.

15 апреля

Происшествия
Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации