Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма

фото © kerch.fm

С нового учебного года в школах Крыма появится спецкурс гостеприимства.

Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

«В Крыму уже существует патриотическая программа «Крымоведение», и мы дополним ее элементами гостеприимства», – сказала глава министерства на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым».

Сегодня после окончания высших учебных заведений в Крыму идут работать по профессии менее половины выпускников, незначительно лучше ситуация и по среднему образованию, заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

«Мы получили поручение по разработке и внедрению программы ознакомления детей разных возрастов, от школьного до среднего и высшего образования, с туристическими, историческими и природными возможностями Крыма, – сообщил министр. – Включить практические навыки индустрии гостеприимства и бережного отношения к природе и создать базис для образа гостеприимного, расположенного к гостям региона и дать возможность крымским детям получать затребованное образование, гарантированные и хорошо оплачиваемые рабочие места и главное, при желании оставаться работать и жить в Крыму».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские лагеря смогут принимать на отдых детей с конца мая. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

В Севастополе снесут детский сад. Ни один частный детсад в Севастополе, кроме еврейского, не является лицензированным, и одно из таких учреждений, расположенных на территории садового товарищества, снесут.

«Все будут наказаны»: губернатор Севастополя об изъятии девочки из семьи. Девочку Алину вернули ее бабушке Елене Валентиновне. Беспрецедентный случай под личный контроль взял губернатор Михаил Развожаев.

Выпускные в Крыму обещают провести в свободном режиме. Как это будет сочетаться с требованиями властей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию непонятно.