Самые аварийные дни в Севастополе - это вторник, среда и четверг

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Госавтоинспекция Севастополя опубликовала статистику по аварийности на дорогах города с начала 2021 года.

За первые три месяца года зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых 119 человек получили различные травмы, трое погибли, из них два водителя и один пешеход.

Каждое второе ДТП – это столкновение, каждое третье – наезд на пешехода.

Причины аварий: нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и нарушения пешеходами.

По данным Госавтоинспекции, наибольшее количество ДТП происходит во вторник, среду и четверг в период с 9 до 12 и с 15 до 18 часов.

Самые аварийные районы Севастополя – Ленинский и Гагаринский.

С начала года в городе произошло восемь ДТП из-за нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили ранения. При этом за управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 464 административных дел.

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