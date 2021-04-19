Прогноз погоды в Крыму на понедельник 19 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 19 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 8, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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