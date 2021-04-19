«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли

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В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.

«Это не просто учения, а ответная реакция на действия НАТО», - заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В минувшие выходные свыше 20 военных кораблей четырех флотов ВМФ РФ — Черноморского, Балтийского, Каспийского и Северного — были замечены у берегов Крыма.

По данным пресс-службы Южного военного округа Минобороны РФ, отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом в рамках контрольной учебной проверки за зимний период обучения, направленной на повышение уровня боевой и оперативной подготовки российских войск.

Пока одни военные аналитики не исключают, что российские учения — реакция на то, что Киев начнет наступательную операцию в «ДНР» и «ЛНР», другие опасаются, что на самом деле под прицелом Крым, пишет ActualNews.

Как сообщил директор института политических исследований Сергей Марков, остерегаться военного вторжения в Крым не стоит, так как ни у Украины, ни у НАТО таких договоренностей нет.

«У стран НАТО есть жесткая позиция (продемонстрированная) украинскому режиму, что время Крыма еще не пришло. Сначала должен быть Донбасс, а лишь потом пойдет Крым», — рассказал политолог.

Собеседник заметил, что «в ближайшее время украинская сторона не рискнет напасть на Крым, даже если обретет поддержку западных партнеров, так как Россия не даст захватить Донбасс».

При этом политолог подчеркивает, что Россия продемонстрировала свои корабли в рамках учений, так как ранее Запад, а также НАТО, «неоднократно переходили красную черту».

«Все видят, что раньше были какие-то столкновения, но Россия раньше не собирала такой мощной группировки. А сейчас она ее собрала, потому что, с точки зрения России, Запад перешел черту, обвинив РФ в отравлении Навального и прочем, выставив руководство высшее военными преступниками. Это был переход красной черты», — заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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