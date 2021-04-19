Власть
Налоговая проверяет наличие кассовых аппаратов на рынках Севастополя
Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Севастополю приступили к реализации масштабного проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынке».
Инспекторы проверяют, все ли торговые места оборудованы кассовыми аппаратами. Соблюдение закона, во-первых, должно заставить рыночных предпринимателей работать прозрачно, без теневых хождений средств, а во-вторых – защитить права потребителей в случае недобросовестно оказанной услуги.
Ирина Медведева, исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Севастополю: «Целью реализации данного проекта является увеличение выручки, которая должна фиксироваться с помощью контрольно-кассовой техники и увеличение доходов за счет исключения теневого оборота рынков и создания равных конкурентных условия для ведения бизнеса».
Федеральная налоговая служба разработала поправки к законам «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», которые находятся на согласовании в Правительстве России. Сейчас при работе на рынках, ярмарках и выставочных комплексах основным критерием освобождения от обязанности применения касс является зависимость точки от ее обустроенности и обеспечения показа и сохранности товара. Поправки же, которые могут вступить в ближайшее время, сократят перечень оснований для послаблений.
Торговать на рынках без кассы смогут только те, кто продает товары собственного производства и максимум на пяти квадратных метрах площади ларька.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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