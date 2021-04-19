На козырьке подъезда многоэтажки в Крыму нашли мертвого мужчину

В Евпатории на козырьке подъезда обнаружили мертвого мужчину.

Информацию о происшествии, ранее распространенную через соцсети, подтвердили в региональном Следкоме.

Свисающее бездыханное тело на видео сняли очевидцы. Отснятый материал опубликовали в одном из ТГ-каналов. По этическим соображениям мы его не публикуем.

Пока неизвестно, был ли это несчастный случай. Предположительное время ЧП — вечер субботы.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, следователи разбираются в произошедшем.«Обстоятельства инцидента выясняются», — сказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Форпост

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