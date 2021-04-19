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Власть

Крымские власти снова хотят найти покупателя для пансионата «Черноморский»

12:10 понедельник, 19 апреля 2021

Крымские власти выставили на продажу пансионат «Черноморский», расположенный на западе полуострова в поселке Черноморское.

На торги выложены как крупные жилые корпуса здравницы, так и более мелкие объекты, вплоть до кухонной утвари. Это уже не первая попытка властей избавиться от данного актива. В предыдущие разы ни один из потенциальных инвесторов не проявил интерес к данному аукциону.

На торги пансионат «Черноморский» был выставлен в конце марта нынешнего года. Организатором аукциона значится распорядительная дирекция имущества Крыма.

Стартовая цена, согласно карточке торгов, – 24 миллиона 709 тысяч рублей, минимальная сумма шага – 1 миллион 235 тысяч.

Это уже четвертая попытка крымских властей продать с молотка находящийся в государственной собственности актив. Предыдущие три попытки потерпели фиаско, а объявленные аукционы заканчивались, не начавшись, поскольку ни один из потенциальных покупателей здравницы так и не заявился на мероприятие в качестве участника.

Первые две попытки организовать торги состоялись в 2019 году. Тогда чиновники Крыма оценивали пансионат значительно дороже: начальная стоимость объекта составляла 33,4 миллиона рублей, а сумма шага аукциона – почти 1,7 миллиона.

В 2020 году здравница «подешевела». Крымское правительство просило за неликвидный актив на 2,2 миллиона меньше, параллельно снизив сумму шага до 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, с первого аукциона стоимость «Черноморского» была уменьшена уже на 9,2 миллиона рублей.

Пансионат «Черноморский» находится в поселке Черноморское, на западном побережье Крыма. Он расположен на улице 60-летия Октября, а территория здравницы с двух сторон граничит с городским пляжем и черноморской набережной.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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