Крымчане продолжают выбрасывать трупы животных на улицу

Местные жители продолжают расширять стихийные скотомогильники на границе населенных пунктов, рассказал руководитель Раздольненского районного ветеринарного лечебно-профилактического центра Эльдар Аблякимов.

«Крематор для утилизации животных у нас функционирует с 20 декабря. Были единичные заявки, в этом году заявок не поступало», - заявил он. При этом цена доступная – 19 рублей за килограмм отходов.

В поселке Новоселовское Раздольненского района буквально разрастается стихийный скотомогильник. Причем появился он не один десяток лет назад. В советские годы вблизи поселка Новоселовское был карьер. Здесь добывали ракушечник. Однако впоследствии добычу прекратили. Параллельно с этим в поселке решался вопрос строительства скотомогильника. И как раз это место выбрали как временное. Которое затянулось на десятки лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Администрация Евпатории закупает услуги по озеленению на 16 млн рублей. Департамент городского хозяйства администрации Евпатории объявил госзакупку на проведение работ по устройству и содержанию зеленых насаждений.

Бурение новой ветки тоннельного водовода в Ялту пообещали начать через два месяца. Строительство новой ветки тоннельного магистрального водовода от Счастливенского водохранилища в Ялту начнется не позднее чем через два месяца.

Реновация по-крымски: в Ялте снесут аварийные дома под новые кварталы. Реализация программы реновации территорий в Крыму начнется с Южного берега.

Крымчане получили квитанции за капремонт с ошибками. В Министерстве ЖКХ заверили, что впредь такого не повторится.