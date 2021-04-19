Общество
Крымчане продолжают выбрасывать трупы животных на улицу
Местные жители продолжают расширять стихийные скотомогильники на границе населенных пунктов, рассказал руководитель Раздольненского районного ветеринарного лечебно-профилактического центра Эльдар Аблякимов.
«Крематор для утилизации животных у нас функционирует с 20 декабря. Были единичные заявки, в этом году заявок не поступало», - заявил он. При этом цена доступная – 19 рублей за килограмм отходов.
В поселке Новоселовское Раздольненского района буквально разрастается стихийный скотомогильник. Причем появился он не один десяток лет назад. В советские годы вблизи поселка Новоселовское был карьер. Здесь добывали ракушечник. Однако впоследствии добычу прекратили. Параллельно с этим в поселке решался вопрос строительства скотомогильника. И как раз это место выбрали как временное. Которое затянулось на десятки лет.
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