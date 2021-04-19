Кибермошенники придумали еще один способ дотянуться до денег крымчан

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В попытках добраться до денег севастопольцев кибермошенники добрались и до мессенджеров.

Если к звонкам по мобильной связи все более-менее привыкли и, надеемся, перестали сообщать свои данные и установливать какие-либо приложения на смартфон, то звонок на Viber и последующая переписка в этом популярном мессенджере может быть в новинку.

Об одном таком случае рассказала пользователь Любовь Щербак в группе «Черный список Севастополь» соцсети ВКонтакте. Сначала, по словам девушки, ей в мессенджер позвонил пользователь с номера службы поддержки РНКБ.

В процессе разговора якобы сотрудница банка попросила установить некий «антивирус», ссылку на скачивание которого прислала в чат, где после руководила процессом установки. К счастью для Любови Щербак, она вовремя заподозрила неладное, обратив внимание, что ей предлагают установить не «антивирус», а специальное приложение для удаленного доступа к устройству – вполне легальное и даже полезное при использовании «в мирных целях».

Девушка отказалась от установки и сохранила свои средства в неприкосновенности.

Стоит отметить важный момент, на который обратила внимание Любовь Щербак, – на самом деле, за номером службы поддержки скрывался совершенно другой номер, явно не принадлежащий банку.

Такое возможно благодаря функционалу Viber'а (и любого другого мессенджера): пользователь может указать в своем профиле абсолютно любое имя пользователя, в том числе совпадающее с номером службы поддержки. Именно это имя и будет высвечиваться в вашем диалоге.

В тексте использованы материалы: Форпост

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