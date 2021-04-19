Общество
Какой сегодня праздник 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День велосипеда (Bicycle Day)
Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.
Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.
День работника ломоперерабатывающей отрасли
День работника ломоперерабатывающей отрасли невозможно найти в перечне официальных профессиональных праздников России. Однако предприятия, утилизирующие металлические отходы, самостоятельно назначили в качестве такой даты 19 апреля.
Особое внимание проблеме утилизации металлоотходов уделялось еще во времена СССР. Формирование единой централизованной системы утилизации металлических отходов началось в 1920-х годах. Такой деятельностью занималось производственное объединение «Союзвторчермет», куда входили городские и областные предприятия «Втормет» — с сетями пунктов по приему лома.
Каждый «Втормет» был специализированным предприятием, оснащенным оборудованием для переработки металла, контрольно-измерительной техникой. Сюда попадали все металлические отходы, которые впоследствии становились сырьем для металлургического производства.
Евтихий Тихий
Народный праздник «Евтихий Тихий да Ерема Пролетный» отмечается 19 апреля (по старому стилю - 6 апреля). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского и мученика Иеремии Римского. Другие названия праздника: «День Евтихия», «Евтихий», «Ерема», «День Евтихия и Еремы». Названия «Тихий» и «Пролетный» день получил благодаря примете, по которой судили об урожайности хлеба. Она гласит: «Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся - семян не соберешь».
Также сегодня, 19 апреля, отмечают такие праздники:
- День российской полиграфии
- День юридической службы МВД РФ
- День образования службы занятости РФ
- День подснежника (The Day of Snowdrop)
- День путешествующей улыбки
- Праздник читателя этикеток
- День врожденной диафрагмальной грыжи (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day)
- День чеснока (National Garlic Day) в США
- День ликера «Амаретто» (National Amaretto Day) в США
- День сушки на бельевой веревке (National Hanging Out Day) в США
- День индейцев в Бразилии
- День примулы в Великобритании
- День начала движения за независимость в Венесуэле
- День республики в Сьерра-Леоне
- Годовщина победы в Плайя-Хирон на Кубе
Сегодня именины празднуют: Евтихий, Павел, Еремей, Серапион, Мефодий, Архилий (Архелай), Платонида.
Что происходило 19 апреля в прошлые годы
1563 - В Москве начала работать типография Ивана Федоровича.
1713 - Император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург устанавливает своей т.н. «Прагматичной санкцией» неделимость владений Габсбургов и внедряет право на наследование по женской линии дома Габсбургов.
1775 - битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США
1783 - Указом Екатерины II Крым присоединен к России.
1850 - Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами).
1898 - Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал Испании покинуть остров.
1925 - Образована Казахская автономная республика в составе России.
1937 - В Испании создан блок крайне правых сил во главе с генералом Франко.
1941 - Немцы установили флаг со свастикой на горе Олимп в Греции.
1943 - Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для «помощников оккупантов».
1945 - Американские войска освободили от нацистов Лейпциг.
1947 - Партия «Индийский национальный конгресс» согласилась разделить страну на Индию и Пакистан.
1967 - Члены группы «Битлз» подписали контракт, которым они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет.
1971 - СССР запустил первую в мире космическую станцию «Салют-1».
1999 - в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии
2000 - В Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
2005 - Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 апреля. Какие праздники будут завтра?
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