ГИБДД проводит на дорогах Крыма рейд «Тонировка»

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие под названием «Тонировка», цель которого выявить нарушение действующего законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В соответствии с техническим регламентом, светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. Тонировка остальных стекол транспортного средства правилами не запрещена.

Напомним, что за несоответствие требованиям технического регламента о безопасности ТС предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

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