Добыча природного газа в Крыму не покрыла его собственных потребностей

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Полуостров зависит от поставок голубого топлива из России.

В 2021 году в Крыму запланировано газифицировать 18 населенных пунктов. На это власти региона выделили 3 млрд рублей. При этом собственной добычи газа Крыму не хватает - он все больше зависит от поставок голубого топлива с материковой части России, сообщает «Нефть и капитал».

К весне 2014 года «Черноморнефтегаз» добывал максимум 2 млрд кубометров газа в год. Поскольку спрос гораздо выше, пришлось протянуть из Краснодарского края газопровод пропускной способностью 2,2 млрд кубометров. При этом добыча газа в самом Крыму начала падать — в 2015 году она сократилась до 1,8 млрд кубометров.

Газопровод с Кубани построил «Стройгазмонтаж» в очень сжатые сроки. Линия обошлась в 20 млрд рублей и состоит из трех пусковых комплексов: «Краснодарский край — Крым» длиной 137,5 км, «Керчь — Феодосия — Советское — Симферополь» — 240 км, «Симферополь — Севастополь» — 56 км. В декабре 2016 года его торжественно запустили в эксплуатацию. Управляется он «Газпромом».

В самом Крыму ждать роста добычи газа не приходится. По мнению экспертов, в 2022 году она может упасть до 0,9 млрд кубометров по причине истощения газовых и газоконденсатных месторождений «Черноморнефтегаза». Компания планировала построить газохимический завод, способный перерабатывать 1,5 млр куб. м природного газа в год. Но она вряд ли смогла бы обеспечить его полную загрузку за счет своих месторождений.

Вероятно, в дальнейшем роль «Черноморнефтегаза» в структуре газового рынка Крыма продолжит снижаться, и одновременно повышаться значение газопровода «Краснодарский край — Крым». Статистика показывает, что в прошлом году «Крымгазсети» поставили «голубого топлива» клиентам 1,3 млрд кубометров, в 2021-м могут выйти на 1,6 млрд кубометров. Таким образом без топлива с Кубани не обойтись.

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