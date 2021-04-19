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Власть

Бывший налоговик из Ялты отправится в колонию за получение взяток

18:13 понедельник, 19 апреля 2021
Ялта

Бывший замначальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Крыму (расположена в Ялте) приговорен к заключению в колонии за получение взяток.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Осужденный с 2018 года по сентябрь 2020 года получал от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по бухгалтерскому учету и сдаче налоговой отчетности от имени различных предприятий, денежные средства за общее покровительство и непринятие в отношении представляемых фирмой субъектов хозяйствования мер в случае выявления правонарушений в области налогового законодательства. Общая сумма взяток составила более 4 млн рублей», – говорится в сообщении.

Мужчину судили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил вышеуказанному должностному лицу налогового органа наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления на срок три года», – уточнили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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