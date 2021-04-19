Британия отправит к берегам Крыма два военных корабля

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Два военных корабля британских военно-морских сил в мае зайдут в Черное море.

О таком решении Великобритании сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times, которое в свою очередь ссылается на анонимный источник в королевских ВМС.

Корабли – эскадренный миноносец и противолодочный фрегат – будут выделены из состава базирующейся в Средиземном море группы королевского флота. Кроме того еще одно судно, авианосец HMS «Королева Елизавета», которому нельзя заходить в Черное море, будет готов отправить на помощь «в случае угрозы со стороны российских кораблей» истребители F-35 и вертолеты Merlin.

Решение было принято Великобританией после того, как США, изначально заявившие о намерении завести в Черное море два своих корабля, отказались от этой идеи. А между тем напряжение между Украиной и Россией «продолжает расти», отметил источник Times.

Размещение кораблей на побережье Украины демонстрирует солидарность с Киевом и партнерами по НАТО в регионе, отмечает британское издание. Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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