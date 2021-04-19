Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки

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В настоящее время в Алуште сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением из всех крымских регионов, поэтому введения графика подачи воды не избежать.

Но вода будет подаваться не один раз в сутки с 18:00 до 23:00, как планировалось ранее, а утром вечером. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель председателя Совета Министров Крыма Светлана Маслова.

«Тестируем возможность перехода на тот или иной график. На этой неделе подача воды будет осуществляться два раза в сутки: с 6 до 8 в утренние часы и с 19 до 21 в вечернее время», — отметила она.

По словам Масловой, в Изобильненском водохранилище осталось всего 18% воды от полезного объема. Приток за неделю составил 250 тыс. кубометров, что больше, чем в предыдущие недели.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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