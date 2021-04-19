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Водный кризис

Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки

17:57 понедельник, 19 апреля 2021
Алушта
Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки

фото © Podrobnosti.ua

В настоящее время в Алуште сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением из всех крымских регионов, поэтому введения графика подачи воды не избежать.

Но вода будет подаваться не один раз в сутки с 18:00 до 23:00, как планировалось ранее, а утром вечером. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель председателя Совета Министров Крыма Светлана Маслова.

«Тестируем возможность перехода на тот или иной график. На этой неделе подача воды будет осуществляться два раза в сутки: с 6 до 8 в утренние часы и с 19 до 21 в вечернее время», — отметила она.

По словам Масловой, в Изобильненском водохранилище осталось всего 18% воды от полезного объема. Приток за неделю составил 250 тыс. кубометров, что больше, чем в предыдущие недели.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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