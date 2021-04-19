Аксенов пообещал дать воду Симферополю

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График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил подведомственным СМИ.

«В субботу (24 апреля) с 6:00 Симферополь перейдет на подачу воды в режиме с 6:00 до 00:00 ежесуточно. Без горячей воды», – сказал он.

Как сообщал ранее, запаса воды, накопленного в водохранилищах Симферополя и пригорода, хватит на восемь месяцев. Власти анализируют возможность корректировки графика подачи воды потребителям региона.

С 10 апреля в Симферополе и пригороде увеличили подачу воды в утреннее время на два часа. В соответствии с новым утвержденным графиком, в выходные дни большинство районов города будет получать воду с 6:00 до 11:00 и затем с 18:00 до 21:00. Исключение составляют те районы, в которых вода вынужденно подается круглосуточно: для них в выходные дни с 11:00 до 18:00 и с 21:00 до 6:00 будет снижено давление в водопроводах.

С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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