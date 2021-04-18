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Коронавирус в Крыму

Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым

18:37 воскресенье, 18 апреля 2021
Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым

фото © Новости Крыма

Речь идет о гражданах, прибывающих из других стан.

Все граждане, которые приезжают в Крым из других стран, обязаны предъявить тест на COVID-19, а прибывшие из Великобритании должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Об этом говорится в изменениях к указу главы Крыма «О введении режима повышенной готовности».

Новые правила касаются крымчан, возвращающихся из-за рубежа, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранные студенты из стран, с которыми возобновлено сообщение, обязаны обследоваться на коронавирус не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию республики и в течение 72 часов после въезда в Крым. До получения результатов анализа обязаны соблюдать режим изоляции.

Для людей, прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии, введена обязательная двухнедельная самоизоляция.

Ранее сообщалось о том, что в течение последних двух недель количество заражений COVID-19 в Крыму выросло вдвое.

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