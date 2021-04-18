Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса ● Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах ● Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию ● Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов ● Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму
Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым
фото © Новости Крыма
Речь идет о гражданах, прибывающих из других стан.
Все граждане, которые приезжают в Крым из других стран, обязаны предъявить тест на COVID-19, а прибывшие из Великобритании должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Об этом говорится в изменениях к указу главы Крыма «О введении режима повышенной готовности».
Новые правила касаются крымчан, возвращающихся из-за рубежа, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.
Иностранные студенты из стран, с которыми возобновлено сообщение, обязаны обследоваться на коронавирус не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию республики и в течение 72 часов после въезда в Крым. До получения результатов анализа обязаны соблюдать режим изоляции.
Для людей, прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии, введена обязательная двухнедельная самоизоляция.
Ранее сообщалось о том, что в течение последних двух недель количество заражений COVID-19 в Крыму выросло вдвое.
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