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Власти Крыма хотят каким-то образом увеличить номерной фонд для туристов
фото © Новости Крыма
Власти планируют для этих целей использовать «законсервированные» объекты со времен СССР, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Глава ведомства подчеркнул, что в Крыму есть достаточное количество рекреационных территорий, которые можно использовать для увеличения номерного фонда.
«Строятся туристические кластеры, в рамках которых возводится вся инфраструктура: дороги, газ, вода, энергетика. Эти территории свободные и не обременены ничем с точки зрения природного и культурного наследия. Там выделяются инвестиционные площадки, строятся новые отельные комплексы с соблюдением всех требований законодательства», - рассказал Волченко в рамках туристического форума «Открытый Крым».
Министр напомнил, что в республике также есть множество заброшенных объектов санаторно-курортной базы.
«Вспомним о большом количестве законсервированных объектов и санаториев, которые находятся зачастую в плачевном состоянии с украинского периода. Они ждут инвесторов. Этот тот номерной фонд, который существовал при СССР, а затем в течение 30 лет уничтожался. Это наш актив, который мы обязаны возродить», - заключил Волченко.
Ранее Волченко заявил, что ограничение авиасообщения с Турцией привлечет туристов в Крым, и тем самым повысит для крымчан степень ответственности за качество предлагаемого отдыха и услуг. Однако Крыму по-прежнему не хватает качественного номерного фонда, а некоторые существующие объекты размещения, преимущественно с украинских времен, требуют реновации, заявил тогда министр.
В Алуште стартовал XI Всероссийский туристский форум «Открытый Крым», в котором принимают участие представители более 60 регионов России, делегация из Абхазии и эксперты туротрасли. Участники обсудят развитие туризма в постковидной реальности и другие темы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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