Происшествия
В Ялте супруги похитили сейф из салона красоты
Супружеская пара в Ялте похитила сейф с деньгами и другие ценные вещи из салона красоты.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали в ведомстве, муж и жена проникли в помещение в ночное время, украли сейф с деньгами, мобильный телефон и машинку для стрижки волос. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали злоумышленников. Выяснилось, что ключи от салона красоты были у одной из сотрудниц, которая находилась на испытательном сроке. Она пояснила полицейским, что знала о деньгах в сейфе и сообщила об этом мужу. Ночью они вместе пробрались в помещение и украли имущество.
Дома у подозреваемых сотрудники полиции нашли похищенный сейф. Супругам не удалось взломать замок, поэтому деньги остались нетронутыми. Украденное имущество вернули законным владельцам.
В ходе следствия выяснилось, что 39-летняя подозреваемая ранее уже была неоднократно судима. Она и ее 37-летний муж признали свою вину и написали явку с повинной. В отношении супругов возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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