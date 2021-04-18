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Происшествия

В Ялте супруги похитили сейф из салона красоты

15:38 воскресенье, 18 апреля 2021
Ялта

Супружеская пара в Ялте похитила сейф с деньгами и другие ценные вещи из салона красоты.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, муж и жена проникли в помещение в ночное время, украли сейф с деньгами, мобильный телефон и машинку для стрижки волос. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали злоумышленников. Выяснилось, что ключи от салона красоты были у одной из сотрудниц, которая находилась на испытательном сроке. Она пояснила полицейским, что знала о деньгах в сейфе и сообщила об этом мужу. Ночью они вместе пробрались в помещение и украли имущество.

Дома у подозреваемых сотрудники полиции нашли похищенный сейф. Супругам не удалось взломать замок, поэтому деньги остались нетронутыми. Украденное имущество вернули законным владельцам.

В ходе следствия выяснилось, что 39-летняя подозреваемая ранее уже была неоднократно судима. Она и ее 37-летний муж признали свою вину и написали явку с повинной. В отношении супругов возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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