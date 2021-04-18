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Происшествия

В Севастополе пожарные спасли 13 человек из горящего дома

18:15 воскресенье, 18 апреля 2021
Севастополь

Пожар в квартире одноэтажного дома в Севастополе чуть не обернулся трагедией: спасателям удалось предотвратить взрыв находившихся в горящем здании баллонов с газом.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Сообщение о пожаре по улице Инженерная балка на Северной стороне Севастополя поступило на пульт дежурного от очевидца около полудня в субботу. Два отделения пожарно-спасательной части выдвинулись на ликвидацию пожара.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, огонь в квартире уже охватил площадь в 20 квадратных метров, распространившись на мебель и домашнюю утварь и подбираясь к чердаку и крыше.

«В пылающей квартире сотрудники МЧС обнаружили два газовых баллона, целостность которых была нарушена, - пояснили в ведомстве. – Их незамедлительно охладили, вынесли наружу и передали газовой службе города, не допустив взрыва».

Параллельно с этим из соседних квартир дома сотрудники эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей. Трагедии удалось избежать: пострадавших и погибших при пожаре не было.

«Чтобы исключить продвижение огня на большую площадь и обнаружить возможные скрытые очаги горения, пожарные вели разборку и проливку стен и кровли здания, - отметили в МЧС России. – В кратчайший срок пламя локализовали, устранили открытое горение, а в 14:26 произвели полную ликвидацию последствий пожара».

Причины возгорания в данный момент устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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