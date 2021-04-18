Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах ● Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию ● Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов ● Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму ● Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
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За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3694 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, выздоровевших за весь период – 36 527 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию. Прибывающим в Крым с территории других стран теперь нужно предъявлять результаты теста на коронавирус.
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 15 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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