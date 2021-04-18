В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса

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За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3694 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, выздоровевших за весь период – 36 527 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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