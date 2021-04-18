В Крыму сотрудница МУПа «заработала» на фиктивном ремонте домов

Жительница Симферополя почти три года подделывала документы и присваивала деньги муниципального унитарного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Женщина занимала руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий с 2016 по 2019 годы. Стало известно, что 41-летняя крымчанка заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и других личных документов. Затем она подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию предприятия.

Ей удалось присвоить более 900 тысяч рублей, выделенных на оплату фактически не проводившихся работ.

Женщину обвинили в мошенничестве. Чтобы возместить ущерб, на ее квартиру и автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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