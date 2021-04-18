Общество
В Крыму штормовое предупреждение: каких сюрпризов ждать от погоды
В Республике Крым с вечера понедельника и весь вторник ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Сообщение о штормовом предупреждении со ссылкой на данные крымского Гидрометцентра опубликовали в региональном МЧС.
«В связи с прохождением южного циклона вечером 19 апреля, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. 20 апреля ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, прорывы - до 23-28 м/с», - говорится в предупреждении ведомства.
В связи с условиями высокого риска возникновения чрезвычайных ситуаций жителей республики настоятельно просят на улицах держаться подальше от рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций и старых деревьев, а также не выходить в это время на прогулки в лес и в горы, от выхода в море или во внутренние водоемы.
Жителей прибрежных районов просят не выходить на набережные и пирсы, держаться подальше от кромки воды. Водителям рекомендуется без острой необходимости не выезжать на дорогу, а в случае выезда предельно внимательно следить за дорожной ситуацией и не нарушать ПДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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