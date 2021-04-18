Общество
Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым
фото © telegraf.com.ua
Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.
Об этом «Интерфаксу» рассказал владелец «Тайгана» Олег Зубков.
- Слонихи прибыли по линии Росгорцирка, - сообщил Зубков. - Это - взрослые животные, которые больше сорока лет выступали в цирке, побывали в двадцати странах. Они приехали на заслуженный отдых в Крым.
По словам предпринимателя, владеющего на полуострове двумя зоопарками, завести слонов было его давней мечтой. В украинский период истории Крыма он пытался осуществить это желание, и был близок к тому, чтобы привезти слонов из Европы, однако тогда это не удалось. Позже санкции помешали привези слонов из европейских зоопарков.
Как рассказал Олег Зубков, приехавшие в Крым животные имеют психологические травмы, вызванные цирковой жизнью слоних. Именно этим объясняется их публичный конфликт в Казанском цирке, когда одна из слоних завалила другую на бортик арены и стала давить ее головой. Зубков рассчитывает, что в условиях «Тайгана» животные восстановятся и залечат свои травмы. Этому будут способствовать условия их содержания. Слоних ждет самый большой в России вольер площадью пять гектаров с собственным озером.
- Надеемся, что их психическое состояние придет в норму, - сказал Зубков. - Если мы увидим, что они будут продолжать вести себя агрессивно по отношению друг к другу, то после карантина разделим их: одна уедет в ялтинский зоопарк «Сказка», вторая останется в «Тайгане».
Слонихи провели в пути четверо суток, и сегодня их ждет первый ужин на новом месте. Также у них возьмут анализы. Если акклиматизация пройдет нормально, слоних ждет в Крыму долгая жизнь и счастливая старость. Известно, что слоны, как и люди, живут до 70 лет.
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