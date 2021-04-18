Происшествия
Севастопольского таксиста будут судить за мошенничество
В отношении севастопольца, в тайне от Центра занятости работавшего таксистом, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщает прокуратура Севастополя, надзорным органом была проведена проверка обоснованности постановки граждан на учет и получения ими пособия по безработице в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Севастополя».
Установлено, что местный житель 1963 года рождения с августа по ноябрь 2020 года состоял на учете как безработный, и ему выплачивалось пособие. В то же время он получал доход от деятельности по оказанию услуг по перевозке граждан (услуги такси), о чем Центр занятости не уведомил.
Незаконными действиями мужчины, подчеркивает прокуратура, государству причинен ущерб в размере пособия за 4 месяца. По данным департамента труда и социальной защиты Севастополя, размер выплачиваемого пособия по безработице не может быть выше максимальной и ниже минимальной величины пособия по безработице.
В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице – 12130 рублей. Таким образом, сумма выплат гражданину могла составить до 48 520 рублей.
Ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), по которой возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, предусматривает штраф в 120 000 рублей, а также ограничение свободы, исправительные работы или арест.
Напомним, уровень безработицы в Севастополе остается рекордно низким, несмотря на экономические эффекты, связанные с приостановкой работы многих предприятий в связи с локдаунами федерального и местного характера. Однако это сопровождается утечкой молодых кадров: количество молодых работников до 30 лет в Севастополе по итогам 2020 года сократилось на 16% – или на 6000 человек.
В тексте использованы материалы: Форпост
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