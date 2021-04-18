Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил организовать прививочные пункты в учреждениях культуры.

Об этом он сообщил на аппаратном совещании правительства.

«У нас же мероприятия проводятся в Доме культуры рыбаков, в театре Луначарского. Там хоть и 50%, но большая наполняемость. Может быть, там тоже прививочные пункты организовать? И удобно будет. Рассказать об этом заранее, что можно приятное, как говорится, с полезным совместить», – заметил Развожаев.

Использовать для проведения процедуры вакцинации губернатор предложил холл или какой-то из кабинетов учреждений культуры, у которых «есть такие возможности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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