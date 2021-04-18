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Коронавирус в Крыму

Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах

08:24 воскресенье, 18 апреля 2021
Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил организовать прививочные пункты в учреждениях культуры.

Об этом он сообщил на аппаратном совещании правительства.

«У нас же мероприятия проводятся в Доме культуры рыбаков, в театре Луначарского. Там хоть и 50%, но большая наполняемость. Может быть, там тоже прививочные пункты организовать? И удобно будет. Рассказать об этом заранее, что можно приятное, как говорится, с полезным совместить», – заметил Развожаев.

Использовать для проведения процедуры вакцинации губернатор предложил холл или какой-то из кабинетов учреждений культуры, у которых «есть такие возможности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.

98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 15 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

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