Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Прибывших в Крым из Великобритании будут отправлять на самоизоляцию ● Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов ● Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму ● Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте ● 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил организовать прививочные пункты в учреждениях культуры.
Об этом он сообщил на аппаратном совещании правительства.
«У нас же мероприятия проводятся в Доме культуры рыбаков, в театре Луначарского. Там хоть и 50%, но большая наполняемость. Может быть, там тоже прививочные пункты организовать? И удобно будет. Рассказать об этом заранее, что можно приятное, как говорится, с полезным совместить», – заметил Развожаев.
Использовать для проведения процедуры вакцинации губернатор предложил холл или какой-то из кабинетов учреждений культуры, у которых «есть такие возможности».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти сто: сводка о новых заражениям в Крыму. За 16 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 15 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
Санавиация впервые эвакуировала больного ребенка из Севастополя. Борт санитарной авиации совершил первую эвакуацию больного ребенка из Севастополя на лечение в другом регионе.
Какой сегодня праздник 18 апреля фото
Сегодня, 18 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25
В рамках контрольной проверки экипажи штурмовиков Су-25СМ3 были перебазированы с аэродрома в российском Ставропольском крае на аэродромы Крыма.
В крымский парк львов «Тайган» прибыли слоны
Коллекция крымского парка львов «Тайган» в Белогорске пополнилась двумя слонихами, рассказал владелец парка, крымский бизнесмен Олег Зубков.
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками
Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.
15 апреля
По дороге на Массандру перевернулся грузовик
На трассе в районе Массандры большегруз вылетел с дороги и перевернулся.