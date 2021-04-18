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Культура

Пятую часть «Гардемаринов» продолжат снимать в Крыму в мае

14:15 воскресенье, 18 апреля 2021
Пятую часть «Гардемаринов» продолжат снимать в Крыму в мае

фото © Новости Крыма

Съемки фильма «Гардемарины-1787. Война» продолжатся в Крыму в середине мая.

Об этом сообщила режиссер и автор сценария картины Светлана Дружинина.

«Наш оператор сейчас находится на мысе Казантип, там идет настройка декораций. Это съемки пятого фильма. Часть его мы уже отсняли. Съемочный процесс начнется не раньше мая, после всех праздников», - сказала она.

Дружинина также уточнила, что съемки будут проходить в поселках Мысовое и Планерное.

Снимать пятую часть цикла о гардемаринах начали еще до премьеры четвертой части, летом 2020 года. Фильм снимали в окрестностях Севастополя. Роли матросов-гардемаринов сыграли курсанты Нахимовского военно-морского училища. В новой части гардемаринам и их детям предстоит приплыть в Крым с Мальты и там принять участие в войне с Турцией. Герои сражаются под началом Александра Суворова при Кинбурне.

Ранее Светлана Дружинина рассказала о предложении создать компьютерную игру по мотивам картины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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COVID отодвинул съемки новых «Гардемаринов» в Крыму. Съемки кинокартины «Гардемарины – 1787. Война» (черновое название – «Гардемарины V» – ред.), которые должны были пройти на Казантипе, пришлось отложить на неопределенный срок из-за коронавируса, чтобы не подвергать съемочную группу риску распространения инфекции.

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