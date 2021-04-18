Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 18 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 18 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 16, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 76 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 76 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 72 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 94 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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