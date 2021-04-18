Спорт
ПФК «Ялта» готов представить курортную столицу в премьер-лиге КФС
Новый профессиональный футбольный клуб появился в Ялте.
Как уточнил его почетный президент Анатолий Елясин в ходе презентации, которая состоялась на местном стадионе ДЮЦ по ФиС, сейчас команда ПФК «Ялта» принимает участие в Чемпионате и Кубке Республики Крым и готовится представить курортную столицу в премьер-лиге Крымского футбольного союза.
«Мы ставим перед ребятами важную задачу – защищать честь нашего города в соревнованиях различного уровня. С надеждой смотрят на них и ялтинские ветераны, они – пример для нашего подрастающего поколения», – отметил Елясин.
Он обратил внимание, что тренирует команду чемпион второй и первой лиг чемпионата Украины, двукратный чемпион, обладатель Суперкубка и Кубка Премьер-лиги КФС в составе футбольного клуба «Севастополь» Александр Жабокрицкий, который также является капитаном. В состав команды вошли воспитанники футбольных клубов «Динамо», «Шахтер», «Таврия», «Ильичевец», «Алания», «Анжи», «Севастополь» и училища олимпийского резерва Краснолесья.
По словам лидера клуба, «игроки надеются на поддержку болельщиков и скорейшее возвращение на футбольное поле стадиона «Авангард».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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