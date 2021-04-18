Происшествия
МЧС официально предупредило, что в Крыму клещи уже вышли на охоту
фото © Новости Крыма
В МЧС Крыма предупредили о сезоне активности клещей на территории полуострова.
В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных для человека заболеваний, в частности энцефалита. По статистике, каждый год из-за укусов клещей в больницы республики обращаются около 3,5 тысяч человек. Треть из них – дети.
Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько случаев заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно.
Чаще всего от укусов клещей страдают дачники и туристы, которые не приняли никаких мер предосторожности, предупредили спасатели.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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