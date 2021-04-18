МЧС официально предупредило, что в Крыму клещи уже вышли на охоту

фото © Новости Крыма

В МЧС Крыма предупредили о сезоне активности клещей на территории полуострова.

В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных для человека заболеваний, в частности энцефалита. По статистике, каждый год из-за укусов клещей в больницы республики обращаются около 3,5 тысяч человек. Треть из них – дети.

Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько случаев заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно.

Чаще всего от укусов клещей страдают дачники и туристы, которые не приняли никаких мер предосторожности, предупредили спасатели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На рейде Севастополя взорвали корабельную мину. Пловцы Черноморского флота обезвредили подводную мину времен Второй мировой войны, обнаруженную на дне Черного моря на рейде Севастополя.

В Крыму ревнивая жена предстала перед судом за избиение соперницы. За такое правонарушение злоумышленница была приговорена к лишению свободы на один год условно.

В ДТП под Севастополем пострадали семь человек: двое - дети. Под Севастополем на автодороге Танковое-Оборонное столкнулись два автомобиля «ВАЗ», пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Женщина ногами запинала мопед севастопольца во время конфликта. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет тюрьмы за порчу имущества.