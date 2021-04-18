Крымских персиков будет вдоволь: ученые об урожае в этом году

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Урожай персиков, абрикосов и других косточковых культур в этом году в Крыму обещает побить многолетние показатели.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила замруководителя по научной работе «Никитского ботанического сада» отделения «Крымская опытная станция» Раиса Бабина.

По заданию Минсельхоза РК, ученые провели анализ подмерзания генеративных органов большого числа плодовых культур в разных районах полуострова. По результатам исследования, значительная часть плодовых почек находится в удовлетворительном состоянии.

«В результате установлено, у яблони (занимает около 60% общей площади садов) подмерзания плодовых почек не обнаружено. Это радует и дает надежду на получение полноценного урожая. Кроме того, в незначительной степени – до 20% погибли плодовые образования у черешни, что также не должно сказаться на урожайности культуры», - сообщила Бабина и подчеркнула, что урожай персиков, миндаля, абрикосов, сливы и алычи следует ожидать не менее запланированных объемов.

По словам специалиста, позитивным прогнозам Крым обязан «отложенной» весне – во время максимальных морозов растения еще не успели выйти из состояния глубокой спячки, и если дальше не будет внезапных заморозков, садоводы соберут высокий урожай косточковых.

«Для стимуляции полноценного оплодотворения садоводам рекомендовано провести опрыскивание стимуляторами роста. Очень важным для повышения урожайности является обеспечение насаждений пчелами в период цветения – на 1 гектар садов необходимо от двух до четырех пчелосемей. Это обязательное условие», - подчеркнула эксперт.

Плодоводство, как и растениеводство – это цех под открытым небом, отметила она. На урожайности и качестве плодов могут отразиться такие негативные факторы как резкие перепады температур в зимний период, весенние заморозки в период цветения, засуха, суховей и другие. Отложенная весна – положительный фактор для плодовых культур, так как помогает избежать влияния заморозков в период цветения и образования завязи, подытожила Бабина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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