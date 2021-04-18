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Крым зовет туристов из Абхазии, но только в межсезонье

13:35 воскресенье, 18 апреля 2021
Крым зовет туристов из Абхазии, но только в межсезонье

фото © tourprom.ru

Республика Крым и Абхазия обсудили вопросы сотрудничества в туристической отрасли, стороны планируют развивать культурно-исторический и познавательный туризм.

Об этом они договорились на Круглом столе «Состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Республики Крым и Республики Абхазия» в рамках XI Всероссийского форума «Открытый Крым» в Алуште.

В мероприятии приняли участие руководители турфирм и отелей Абхазии.

Как подчеркнула в ходе встречи с делегацией заместитель министра курортов и туризма РК Юлия Мартыненко, Крым готов предложить турпродукты в соответствии со спросом абхазских туристов.

«Крым не ориентирован только на летний сезон, мы предлагаем круглогодичный отдых. Отельерами и санаториями разработаны постковидные и профилактические программы, которые сегодня очень востребованы», — сказала Юлия Мартыненко.

Как подчеркнула Президент НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина, у жителей Абхазии есть запрос на патриотические туры, культурно-познавательный отдых, лечебно-профилактический туризм, который будет безусловно востребован, поскольку в Абхазии всего несколько санаториев.

По ее словам, у республик много точек взаимодействия, которые позволяют расширить сотрудничество – это не только взаимный турпоток, но и персонал и вопросы кадровой политики в целом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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